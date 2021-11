Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ du PSG déjà envisagé par Lionel Messi ?

Publié le 2 novembre 2021 à 18h45 par Th.B.

Ayant ouvert la porte à un retour au FC Barcelone lors d’une interview accordée à SPORT, Lionel Messi saurait que son retour serait impossible bien qu’il sache au fond de lui qu’il ne pourrait pas être pleinement comblé au PSG et à Paris.

« Est-ce j’aimerais revenir au Barça ? Oui. J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club et être utile . J’aimerais être secrétaire technique à un moment. Je ne sais pas si cela va être à Barcelone ou non ». Voici le message lourd de sens que Lionel Messi divulguait ces derniers jours à l’occasion d’une interview publiée dans les colonnes de SPORT pour l’édition de lundi du quotidien catalan. Un témoignage qui ne devrait pas laisser indifférent du côté du FC Barcelone un peu plus de deux mois après son départ pour le PSG où son contrat n’expirera qu’en juin 2023 si l’option pour l’année supplémentaire n’était pas activée. Et au PSG, il se pourrait que Messi ne soit jamais réellement comblé à Paris.

Messi serait prêt à prendre l’avion pour Barcelone et saurait qu’il serait difficilement heureux à Paris !