Mercato - OM : Longoria peut déjà faire une croix sur un protégé de Sampaoli…

Publié le 6 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que l’OM se montrerait satisfait des performances de William Saliba en coulisse, Arsenal ne semble absolument pas prêt à le céder une nouvelle fois à l’Olympique de Marseille.

Prêté pour l’intégralité de la saison et ce sans option d’achat par Arsenal, William Saliba impressionnerait à l’OM comme L’Équipe l’a récemment fait savoir. D’après le quotidien sportif, le staff technique de Jorge Sampaoli serait tout bonnement bluffé par le rendement dru défenseur d’Arsenal depuis son arrivée. Au point de tenter de trouver un accord avec les Gunners en fin de saison au sujet d’un nouveau prêt voire d’un transfert définitif à l’OM ? À en croire le préparateur physique de Saliba, Nicolas Saint-Maurice, il ne faudrait pas trop compter là-dessus. « Il ne veut pas venir à Arsenal et rester sur le banc, ce n'est pas sa mentalité, il veut jouer pour Arsenal. La saison prochaine, il fera un dossier solide pour lui-même ».

Arsenal a apporté une garantie à Saliba !