Mercato : PSG, Real Madrid… La femme de Pogba a choisi sa prochaine destination !

Publié le 4 novembre 2021 à 15h15 par D.M.

D'origine bolivienne, la femme de Paul Pogba voudrait quitter l'Angleterre pour rejoindre un pays hispanophone. Un choix qui fait les affaires du Real Madrid, sur les traces du milieu de terrain.

Mais où évoluera Paul Pogba la saison prochaine? A en croire les informations du Manchester Evening News, le milieu de terrain n'aurait pas forcèment envie de prolonger son contrat avec Manchester United. Le club anglais pourrait donc décider de le vendre en janvier prochain, à l'occasion du prochain mercato hivernal, afin de récolter des liquidités et éviter de le voir partir libre à la fin de la saison. A la recherche d'un milieu de terrain, le PSG serait sur le coup dans ce dossier Pogba et observerait toujours sa situation

La femme de Pogba veut un pays hispanophone