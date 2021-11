Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers une énorme désillusion pour Pérez avec cette pépite de Ligue 1 ?

Publié le 4 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid en pincerait par l’intermédiaire de son président Florentino Pérez pour Aurélien Tchouaméni, Manchester United mettrait en péril cette opération. Explications.

Après Eduardo Camavinga qui a déposé ses valises à la Casa Blanca lors des dernières heures du dernier mercato estival, le Real Madrid compterait mettre la main sur un autre talent du football français en la personne d’Aurélien Tchouaméni. Ayant enregistré ses premières sélections avec l’Équipe de France ces dernières semaines, le milieu de terrain de l’AS Monaco ne ferait pas seulement tourner la tête du Real Madrid puisque Manchester United préparerait un joli coup avec Tchouaméni.

Manchester United veut frapper dès cet hiver pour Tchouaméni