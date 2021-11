Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho pourrait résoudre plusieurs problèmes d’Ancelotti !

Publié le 3 novembre 2021 à 16h00 par A.C.

Ancien entraineur du Real Madrid, José Mourinho lorgnerait plusieurs joueurs de Carlo Ancelotti pour renforcer son effectif à l’AS Roma.

Beaucoup de choses pourraient changer au Real Madrid. Après s’être un peu serré la ceinture ces dernières années, Florentino Pérez semble déterminé à frapper fort sur le mercato, avec un objectif clair : Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le Français est la grande priorité du président du Real Madrid, mais il pourrait bien être accompagné par un autre prodige européen. Il s’agirait d’Erling Haaland, qui possèderait une clause de départ de 75M€, qui pourrait lui permettre de quitter le Borussia Dortmund l’été prochain.

Mourinho pourrait aider Ancelotti à faire le ménage