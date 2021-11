Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévoit une grosse vengeance pour Mbappé !

Publié le 2 novembre 2021 à 23h15 par T.M.

Alors que le Real Madrid pourrait accueillir Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG pourrait ne pas rester les bras croisés face aux Merengue.

Durant le dernier mercato estival, le Real Madrid avait lancé son offensive pour recruter Kylian Mbappé. Toutefois, le PSG, par l’intermédiaire de Leonardo, avait expliqué qu’un transfert se ferait à ses conditions et celles-ci n’ont pas été respectées puisque le Français est toujours à Paris. Néanmoins, le départ de Mbappé au Real Madrid pourrait n’être que partie remise puisque le joueur de Mauricio Pochettino est dans sa dernière année de contrat et s’il ne prolonge pas, rien ne le retiendra de rejoindre la Casa Blanca à la fin de la saison.

Vinicius Jr pour répondre à Mbappé ?