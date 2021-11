Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre d'Ancelotti valide ce gros coup de l'été !

Publié le 2 novembre 2021 à 23h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a profité de la situation contractuelle de David Alaba avec le Bayern pour le recruter librement et gratuitement. Comblé par l'arrivée de l'international autrichien, Dani Carvajal n'a pas tari d'éloges à son égard.

En fin de contrat avec le Bayern le 30 juin, David Alaba a annoncé très tôt qu'il n'allait pas rempiler avec le club bavarois. Une information qui n'a pas échappée au Real Madrid. En effet, Florentino Pérez a sauté sur l'occasion et s'est offert les services de David Alaba pour 0€ cet été. Une nouvelle qui enchante Dani Carvajal. Heureux d'évoluer aux côtés de David Alaba, le latéral droit du Real Madrid s'est totalement enflammé pour sa signature.

«Alaba est un joueur fantastique, il nous rend forts en défense»