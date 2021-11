Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Alaba lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 2 novembre 2021 à 7h00 par D.M.

Alors qu'il a récemment acquis 2% du capital de l'Austria Vienne, David Alaba n'exclut pas un retour dans son club formateur dans un rôle autre que celui de joueur.

Formé à l’Austria Vienne, David Alaba est parvenu à gravir les échelons et à atteindre les plus grands clubs européens. Passé par le Bayern Munich, l’international autrichien a réalisé son rêve d’enfant lors du dernier été en rejoignant les rangs du Real Madrid. Mais malgré son aventure en Espagne, Alaba n’oublie pas ses origines et notamment son club formateur. Le joueur a récemment acquis 2% du capital de l’Austria Vienne et pourrait bien y jouer un rôle dans les années à venir.

« C'est encore loin »