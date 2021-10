Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet énorme témoignage sur l'arrivée de David Alaba !

Publié le 26 octobre 2021 à 19h00 par D.M.

Arrivé libre au Real Madrid lors du dernier été, David Alaba est vite parvenu à s'intégrer au sein du vestiaire espagnol et à faire l'unanimité au sein du club.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba a décidé de ne pas prolonger et d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Comme l’avait annoncé le 10Sport.com, le PSG avait étudié cette piste, mais l’international autrichien n’avait d’yeux que pour le Real Madrid. Arrivé en Espagne en juillet dernier, Alaba est vite parvenu à s’intégrer au sein de son nouveau club et à se mettre en évidence. Positionné en défense centrale par Carlo Ancelotti, le polyvalent joueur a inscrit son premier but sous le maillot du Real Madrid face au FC Barcelone dimanche dernier (victoire 1-2).

« Il a le blason du Real Madrid gravé dans son cœur »