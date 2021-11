Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Alaba dit tout sur son arrivée et son intégration !

Publié le 1 novembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Arrivé libre au Real Madrid après treize années passées au Bayern Munich, David Alaba s'est livré sur sa nouvelle vie en Espagne et sur ses premiers pas au sein du club merengue.

Présent au Bayern Munich depuis 2008, David Alaba a pris une décision lourde de conséquences. En fin de contrat avec le club allemand, l’international autrichien a décidé de quitter la Bundesliga et de tourner une page importante de sa carrière. Evidemment, nombreuses sont les équipes qui ont approché David Alaba et son entourage durant l’été. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG, le FC Barcelone ou encore Chelsea avaient exploré cette piste, mais le joueur n’avait qu’une seule envie : rejoindre le Real Madrid. Cela tombait bien puisque le club merengue avait perdu Sergio Ramos et était à la recherche de renforts en défense. Finalement, les deux parties se sont vite entendues et ont conclu un accord longue durée. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le Real Madrid, David Alaba s’est vite installé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti et est déjà parvenu à se montrer décisif sous ses nouvelles couleurs. Défenseur de métier, l’international autrichien a inscrit un but important lors du dernier Clasico face au FC Barcelone et a permis à son équipe d’empocher les trois points. Epanoui en Espagne, le joueur s’est livré sur ses premiers mois à la Casa Blanca .

« Au Real, tout est un peu plus grand »

Pleinement intégré au vestiaire madrilène, David Alaba ne regrette aucunement son choix de rejoindre la Liga. « J'ai ressenti cette aura et cette atmosphère particulières dès le premier jour. Et vous remarquez l'histoire de ce club lorsque vous vous promenez sur le terrain d'entraînement ou dans la ville. Ce club est quelque chose de très spécial. Le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid aussi. Cela n'enlève rien à l'autre. Néanmoins, ici au Real, tout est un peu plus grand, sans pour autant manquer de respect au Bayern. Il ne reste que des pensées positives après 13 ans. Je suis incroyablement reconnaissant à ce club pour ce qu'il m'a apporté » a confié l’international autrichien, qui a dû connaître une période d’adaptation au sein de son nouveau pays de résidence.

« Je suis venu ici pour écrire ma propre histoire »