Mercato - Real Madrid : Les confessions de David Alaba sur son arrivée !

Publié le 1 novembre 2021 à 19h00 par Th.B.

Arrivé libre de tout contrat au Real Madrid en provenance du Bayern Munich, David Alaba s’est confié sur son choix de signer au sein du club merengue tout en envoyant un message à la formation bavaroise.

Le Real Madrid ne s’est pas montré particulièrement actif sur le marché des transferts à l’intersaison et n’a déboursé que 30M€ pour l’opération Eduardo Camavinga tout en mettant la main sur David Alaba qui disposait du statut d’agent libre après l’expiration de son contrat au Bayern Munich. Après 11 ans passés au club bavarois, Alaba a évoqué son départ tout en expliquant la raison de sa venue au Real Madrid.

« Je suis venu ici pour écrire ma propre histoire »