Mercato - Barcelone : Joan Laporta prêt à foncer sur Joao Félix ? La réponse !

Publié le 2 novembre 2021 à 22h30 par H.G.

Si le nom de Joao Félix avait été associé au FC Barcelone au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, un retour de flamme dans le dossier ne serait pas à l’ordre du jour.

Avant qu’Antoine Griezmann n’effectue son retour à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un simple prêt avec option d’achat dans les dernières minutes du dernier mercato estival, il avait été avancé dans la presse qu’un échange pouvait avoir lieu entre le club madrilène et le FC Barcelone. Dans cette optique, c’est d’abord le nom de Saúl Niguez - désormais à Chelsea - qui avait été évoqué avant celui de Joao Félix. L’international portugais avait alors été présenté comme un joueur apprécié de longue date par le Barça.

Il n’y a rien entre le Barça et Joao Félix