Mercato - Real Madrid : Les vérités d'Ancelotti sur l'avenir de Luka Jovic !

Publié le 2 novembre 2021 à 22h00 par A.D.

Alors qu'il n'a pas encore débuté le moindre match cette saison, Luka Jovic pourrait quitter le Real Madrid dès le prochain mercato estival. Interrogé sur la situation de son buteur serbe, Carlo Ancelotti a mis les choses au clair.

Barré par la concurrence de Karim Benzema, Luka Jovic n'a pas encore été titularisé par Carlo Ancelotti cette saison. Et lorsque le buteur français était absent face à Elche, l'ancien de l'Eintracht Francfort n'a même pas joué la moindre minute. Une situation qui pourrait provoquer son départ dès le prochain mercato hivernal. Actuellement considéré comme un indésirable de Carlo Ancelotti, Luka Jovic pourrait être poussé vers la sortie au mois de janvier. Et il pourrait voir d'un bon oeil l'option d'un départ pour retrouver du temps de jeu. En attendant la prochaine fenêtre de transferts, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités sur la situation de Luka Jovic ce mardi après-midi.

«Je pense que Jovic va bien, il est heureux d'être ici.»