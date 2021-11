Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour Leonardo avec Karim Adeyemi !

Publié le 2 novembre 2021 à 20h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Karim Adeyemi, le club de la capitale pourrait d’ores et déjà devoir tirer un trait sur l’Allemand de 18 ans.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige vers un départ à cette date dans la mesure où il ne semble pas être dans l’optique de prolonger. En conséquence, le club parisien n’a d’autre choix que de chercher à enrôler un joueur à même de lui succéder, et c’est dans cette otique que le nom de Karim Adeyemi a été associé au PSG au cours des derniers jours. Seulement voilà, cette piste menant au joueur du RB Salzbourg pourrait déjà être à jeter aux oubliettes pour le club parisien.

Karim Adeyemi privilégie la Bundesliga