Mercato - Real Madrid : Le PSG définitivement fixé pour Vinicius Jr ?

Publié le 2 novembre 2021 à 9h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le PSG continuerait de suivre la situation de Vinicius Jr. Mais le joueur brésilien n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid.

« Je suis très calme, je veux rester et je me fiche de la durée de mon prochain contrat ou du montant qu'ils me paieront. Tout ce qui compte pour moi, c'est la satisfaction d'être dans le meilleur club du monde » a lâché Vinicius Jr lors d’un entretien à TNT Brazil. Mais malgré cette déclaration, plusieurs équipes européennes continueraient de suivre la situation du joueur brésilien, sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid. Selon Marca, le PSG ferait partie des clubs intéressés par Vinicius Jr. Mais l'équipe parisienne connaîtrait déjà la réponse dans ce dossier.

Vinicius Jr devrait prolonger son contrat