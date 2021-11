Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de Vinicius Jr sur son avenir !

Publié le 1 novembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Alors que son contrat ne se termine qu'en 2025, Vinicius Jr pourrait prochainement prolonger avec le Real Madrid. Interrogé sur son avenir, l'attaquant brésilien a fait passer un message très fort.

Depuis le début de la saison, Vinicius Jr a changé de dimension au Real Madrid. Le Brésilien est devenu un élément essentiel du système de Carlo Ancelotti. Que ce soit en Liga ou en Ligue des champions, le joueur de 21 ans enchaîne les performance de haut niveau. Ainsi, en 14 matchs toutes compétitions confondues avec le Real, Vinicius Jr a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives. De quoi inciter Florentino Pérez à prolonger sa pépite, puisque Marca a dernièrement révélé que le Real compterait renouveler le contrat de Vinicius Jr, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Pour autant, l'argent ne semble pas avoir une grande importance pour le principal concerné.

« Je veux rester et je me fiche de la durée de mon prochain contrat ou du montant qu'ils me paieront »