Mercato - PSG : Cette confidence sur les intentions de Leonardo avec Mbappé !

Publié le 1 novembre 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé voit son contrat au PSG arriver à expiration en juin prochain, Leonardo et la direction sportive parisienne prévoiraient de saisir leur chance jusqu’au bout au sujet d’une éventuelle prolongation.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a récemment avoué à L’Équipe et à RMC Sport qu’une prolongation de contrat était pour le moment loin d’être bouclée puisqu’il avait ouvertement fait savoir qu’il souhaitait quitter le PSG à l’intersaison pour rejoindre le Real Madrid. De quoi pousser Leonardo et la direction sportive du PSG à jeter l’éponge en ce qui concerne la prolongation de Mbappé ?

« Le PSG va se battre jusqu'au dernier jour pour le conserver »