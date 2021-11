Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid s’est mis le PSG à dos avec l’opération Mbappé…

Publié le 1 novembre 2021 à 15h15 par Th.B.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé fut un temps très évoqué dans la presse, la température est redescendue et la colère du PSG ne serait pas étrangère à cette situation.

Que ce soit par le biais de ses joueurs, à savoir Karim Benzema ou encore Toni Kroos ou par la voix du président Florentino Pérez, le Real Madrid ne s’est pas caché de sa volonté de voir Kylian Mbappé débarquer à la Casa Blanca . Pour rappel, à la fin de la saison, Mbappé devrait être libre de tout contrat s’il ne cherchait pas à prolonger son engagement avec le PSG. Et cette situation agacerait le PSG, qui aurait été considérablement irrité par les déclarations publiques du Real Madrid envers son attaquant.

« Le Real Madrid est en ce moment silencieux car les dirigeants parisiens sont furieux contre eux ! »