Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bernabeu, 400M€... Le plan fou du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 novembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Toujours bien décidé à attirer Kylian Mbappé l'été prochain, le Real Madrid aurait reçu un coup de pouce à 400M€ qui pourrait bien rendre service à Florentino Pérez et à ses ambitions colossales avec le club merengue.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé concentre toutes les attentions sur le marché des transferts. Et pour cause, l'attaquant français confirmait récemment avoir réclamé son départ cet été. « Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait six ou sept ans que j'étais dans le Championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Arriver à 18 ans en post-formation et faire tout ce que j'ai fait, je pense que c'était quelque chose de remarquable. Après, chacun est libre de tirer les conclusions qu'il veut mais c'était mon bilan. Partir était la suite logique », confiait-il dans les colonnes de L'Equipe en ajoutant qu'il n'y avait qu'un seul club qu'il voulait rejoindre : le Real Madrid. Cependant, le PSG s'est opposé a absolument toutes les offres du club merengue allant de 160 à 200M€. Mais alors qu'un départ libre se précise de jour en jour pour Kylian Mbappé, le Real Madrid prépare sa nouvelle offensive.

Le Real Madrid va recevoir un chèque de 400M€