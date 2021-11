Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare du lourd pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 2 novembre 2021 à 21h45 par T.M.

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble se préciser pour la fin de la saison, le PSG aurait l’intention de frapper très fort pour pallier la perte du Français.

Malgré ses tentatives, le PSG n’arrive toujours pas à tomber d’accord avec Kylian Mbappé à propos d’une prolongation. Par conséquent, le Français pourrait s’en aller libre à la fin de la saison. Une énorme perte pour le club de la capitale dont il faudra se relever. Telle serait donc la mission de Leonardo pour les prochains mois et le directeur sportif du PSG se serait déjà mis au travail pour recruter un certain Karim Adeyemi. A 19 ans, le joyau du football allemand brille actuellement à Salzbourg. Et alors que l’avenir d’Adeyemi est actuellement au centre des discussions, le PSG aimerait bien rafler la mise et fera tout pour…

Le PSG sera à fond !