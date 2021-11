Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Pogba totalement relancée par… le Barça !

Publié le 4 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG cultiverait le désir de recruter Paul Pogba libre de tout contrat en fin de saison, le FC Barcelone émettrait le même souhait pour le milieu de terrain de Manchester United.

Gardant un oeil avisé sur l’évolution des situations de différents joueurs sur le marché des agents libres, à l’instar de son dernier mercato estival lors duquel il a pu faire venir Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma entre autres, Leonardo serait prêt à recruter des joueurs libres de tout contrat pour l’été 2022. Ce serait notamment le cas de Paul Pogba pour qui une prolongation de contrat ne serait plus d’actualité à Manchester United comme The Daily Telegraph l’a dernièrement fait savoir. De quoi permettre au PSG de frapper un grand coup avec le champion du monde tricolore ? Pas vraiment.

Le Barça ne lâcherait pas Paul Pogba !