Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça espère un coup de main de l’Arabie Saoudite !

Publié le 4 novembre 2021 à 4h00 par T.M.

A Barcelone, on espère toujours se séparer de Philippe Coutinho. Et pour arriver à ses fins, le club catalan a un plan en tête.

En janvier 2018, le FC Barcelone avait recruté Philippe Coutinho à prix d’or. Devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club catalan, le Brésilien était très attendu, d’autant plus qu’il devait faire oublier Neymar. Problème, cet investissement est très loin d’être rentabilisé aujourd’hui. Depuis son arrivée au Barça, Coutinho est très loin du niveau qu’il avait à Liverpool. Un véritable flop qui s’accompagne de nombreuses critiques et au sein de la direction barcelonaise, on pourrait bien en avoir assez.

L’heure du départ !

A Barcelone, on aimerait bien mettre fin à ce flop Philippe Coutinho. Ayant cherché à se séparer du Brésilien ces derniers mois, le club catalan n’a pas réussi. Mais cela serait toujours d’actualité. A l’approche du mercato hivernal, le Barça envisage à nouveau de trouver une porte de sortie pour Coutinho et pour cela, les Blaugrana regardent du côté de Newcastle. Alors que les Magpies viennent d’être rachetés par les Saoudiens, ces derniers recherchent des grands noms pour lancer leur projet. Et Philippe Coutinho pourrait alors être une option…