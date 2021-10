Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho plus cher que prévu ? La réponse !

Publié le 25 octobre 2021 à 10h30 par A.C.

En Angleterre on assure que le FC Barcelone doit encore verser plusieurs dizaines de millions d’euros à Liverpool pour le transfert de Philippe Coutinho, dont le transfert date de l’hiver 2018.

Recrue la plus chère de l’histoire du club, Philippe Coutinho est également considéré comme le plus gros flop du FC Barcelone. Le Brésilien n’a toujours pas trouvé sa place, même avec le départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain et on ne compte plus les tentatives du Barça pour s’en débarrasser. Les nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle pourraient offrir une porte de sortie prestigieuse à Coutinho, mais la presse anglaise a rappelé que le FC Barcelone doit encore verser plusieurs clauses à Liverpool pour le transfert du joueur.

En Catalogne on assure que le Barça ne doit pas payer 20M€ à Liverpool