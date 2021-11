Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi prêt à aider Leonardo pour un gros coup ?

Publié le 4 novembre 2021 à 3h45 par T.M.

Dernièrement, Christopher Nkunku avait ouvert la porte à un retour au PSG. Et si jamais Leonardo venait à être intéressé, il pourrait avoir une carte à jouer. Explications.

Ne pouvant pas percer au PSG, Christopher Nkunku avait choisi de rejoindre le RB Leipzig. Un choix payant puisque le Français est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Ayant gravi les échelons, Nkunku voit désormais plus haut, ouvrant notamment la porte à un retour au PSG. En effet, récemment pour Téléfoot , le milieu de terrain expliquant : « Le PSG reste mon club formateur. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas ».

L’atout Zahavi !