Mercato - PSG : Xavi Simons a pris une terrible décision pour son avenir !

Publié le 4 novembre 2021 à 19h30 par T.M.

Annoncé comme l’un des grands talents en devenir au PSG, Xavi Simons peine à se faire une place dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Jouant le plus souvent avec les U19 du club de la capitale, le Néerlandais pourrait d’ailleurs décider d’aller chercher du temps de jeu loin du Parc des Princes dans les mois à venir.

Révélé à La Masia, centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons avait décidé de poursuivre sa formation avec le PSG, où il espérait exploser au plus haut niveau. Toutefois, pour le moment, c’est davantage avec le U19 que le milieu de terrain offensif se met en avant. En effet, bien que Xavi Simons est apparu quelques fois avec l’équipe première, Mauricio Pochettino ne lui fait actuellement pas confiance pour l’intégrer à son groupe. L’ancien du Barça doit donc redescendre dans sa catégorie pour avoir du temps de jeu et forcément cela interpelle et jette un froid sur l’avenir de Xavi Simons. A 18 ans, le Parisien est dans sa dernière année de contrat et alors que cela sentait plutôt bon pour une prolongation de contrat il y a quelques semaines encore, cela n’est désormais plus le cas. N’arrivant pas à émerger au plus haut niveau avec le PSG, le protégé de Mino Raiola pourrait donc aller chercher son bonheur ailleurs.

Un avenir loin du PSG !