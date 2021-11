Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 4 novembre 2021 à 17h45 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger semble beaucoup intéresser le Paris Saint-Germain, où il pourrait être un renfort de taille en défense.

A partir du 1er janvier prochain, un grand nombre de joueurs se retrouveront à seulement six mois de leur contrat et c’est notamment le cas d’Antonio Rüdiger. Après des années compliquées, le défenseur de Chelsea semble être devenu une référence en Premier League et si Thomas Tuchel veut tout faire pour le garder, un départ semble prendre forme. Le Paris Saint-Germain serait en première ligne pour l’accueillir, mais la concurrence s’annonce féroce, avec notamment le Bayern Munich qui souhaiterait rapatrier l’Allemand. La presse italienne a ouvert une nouvelle piste récemment, en évoquant l’intention de José Mourinho de ramener Rüdiger à l’AS Roma, un club qu’il a quitté en 2016.

Rüdiger à la Roma, c’est déjà fini