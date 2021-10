Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec ce protégé de Tuchel !

Publié le 31 octobre 2021 à 7h15 par D.M.

Antonio Rüdiger ne parvient toujours pas à trouver d'accord avec ses dirigeants. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin prochain, l'international allemand pourrait quitter la Premier League et prendre la direction du PSG.

Un défenseur central est attendu à Paris lors du prochain mercato estival. Et à en croire les informations de Fabrizio Romano, l’heureux élu pourrait être Antonio Rüdiger. Selon le journaliste italien, le PSG continuerait à suivre la situation de l’international allemand, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin prochain, mais qui n’a pas coupé les contacts avec ses dirigeants. « A propos de la situation des contrats, je parle avec le club. Cela ne regarde personne. J'avais dit qu'après l'Euro il y aurait des discussions. Il y a eu une discussion entre Marina et mon agent. Nous sommes dans la même situation, rien n'a changé. Je n'ai rien à voir avec toutes les spéculations sur mon avenir. Ce n'est pas dans mon esprit, je suis concentré sur ce que je fais » a déclaré le joueur allemand.

Les discussions avec Chelsea dans l'impasse