Mercato - Real Madrid : La révélation de l’agent d’une star de Tuchel sur le Real Madrid !

Publié le 29 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

De retour à Chelsea à l’intersaison après un titre de champion à l’Inter, Romelu Lukaku a fait savoir à son agent il y a quelques années de cela qu’il songeait au Real Madrid.

Recruté en 2011 à Chelsea avant d’être prêté à deux reprises à West Bromwich et à Everton où il a finalement été transféré en 2014, Romelu Lukaku a remporté la Serie A la saison passée à l’Inter avant d’effectuer son grand retour à Chelsea lors du dernier mercato estival. L’occasion pour lui de continuer à écrire un chapitre clôt trop tôt à son goût comme son agent l’a révélé. Néanmoins, le Real Madrid aurait pu tenter sa chance avec l’international belge. La cause ? Romelu Lukaku avait deux rêves : revenir à Chelsea ou signer au Real Madrid.

« Il a dit qu'il y avait deux clubs qui étaient son rêve Chelsea et le Real Madrid »