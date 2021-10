Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Leonardo se voit conseiller… Lucas Paqueta !

Publié le 29 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Brillant avec l’OL, Lucas Paqueta impressionne. Des performances qui font dire à certains que le Brésilien aurait toute sa place au PSG.

Alors que Lucas Paqueta décevait du côté du Milan AC, il s’est totalement relancé à l’OL. Dans l’entrejeu des Gones, le Brésilien n’en finit plus d’impressionner, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, si ce n’est le meilleur. Et face à ces performances, Paqueta pourrait bien voir certaines portes s’ouvrir devant lui, dont celles de grands clubs européens. Et pourquoi pas le PSG, où Leonardo avait été très intéressé par le joueur de 24 ans avant qu’il ne débarque à l’OL ?

« Il aurait sa place »