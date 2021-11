Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo juge l’intégration d’Hakimi !

Publié le 4 novembre 2021 à 18h45 par A.C.

Après des débuts fracassants, Achraf Hakimi connaît une baisse de régime au Paris Saint-Germain et cela s’est notamment vu face au RB Leipzig (2-2), en Ligue des Champions.

C’est l’un des gros coups du mercato de Leonardo. Profitant des problèmes économiques de l’Inter, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a réussi à arracher Achraf Hakimi pour la modique somme de 70M€, soit quasiment 30M€ de plus que le prix auquel il avait été acheté à peine un an plus tôt. Un montant très important, mais que certains jugeaient dérisoire pour un joueur considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, si ce n’est le meilleur. Pourtant, après des débuts incroyables avec notamment trois buts en Ligue 1, le numéro 2 du PSG est peu à peu rentré dans le rang.

« Hakimi est très décevant par rapport à son début de saison »