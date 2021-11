Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Hakimi... Le signal fort envoyé par Mbappé en interne !

Publié le 3 novembre 2021 à 9h15 par A.M.

Malgré ses velléités de départ cet été, Kylian Mbappé se sent parfaitement épanoui au sein du vestiaire du PSG, club dont il est devenu le patron.

Cet été, Kylian Mbappé a voulu quitter le PSG comme il l'a récemment révélé. L'attaquant français voulait rejoindre le Real Madrid qui s'est heurté à la fermeté parisienne malgré des offres transmises allant de 160 à 200M€. Par conséquent, Kylian Mbappé est ainsi resté à Paris, mais il ne semble absolument pas malheureux comme en témoignent ses prestations depuis le début de saison. L'international français prouve qu'il est le patron du PSG.

Très ami avec Hakimi, Mbappé se réjouit de jouer avec Messi