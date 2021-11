Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prépare déjà son retour au FC Barcelone !

Publié le 3 novembre 2021 à 8h15 par T.M.

Si Lionel Messi vient de poser ses valises au PSG, il garderait le FC Barcelone dans un coin de sa tête, pensant déjà à revenir au sein du club catalan.

Après 21 ans, Lionel Messi a tourné la page FC Barcelone cet été. En effet, alors que l’Argentin était d’accord pour prolonger, il a finalement dû faire ses valises pour des raisons économiques. Un déchirement pour Messi, qui n’avait connu que le Barça jusqu’à présent. Depuis, le sextuple Ballon d’Or a rebondi au PSG, mais oublier le club catalan n’est pas si simple. D’ailleurs, Lionel Messi a encore le FC Barcelone dans un coin de sa tête, pensant déjà à revenir à l’avenir, notamment pour occuper un rôle dans l’organigramme.

« Il veut revenir »