Mercato - OM : Cette annonce qui jette un froid sur l’avenir de Saliba !

Publié le 3 novembre 2021 à 7h30 par Th.B.

N’ayant pas encore eu sa chance avec l’équipe première d’Arsenal, ce qui justifie son prêt à l’OM, William Saliba devrait pouvoir être inclus dans la rotation la saison prochaine chez les Gunners.

Rapidement devenu indispensable aux yeux de Jorge Sampaoli dans la défense à trois du technicien argentin du système de l’OM, William Saliba (20 ans) réalise des premières semaines qui auraient convaincu le staff technique du club phocéen. Prêté par Arsenal pour l’intégralité de la saison et sans option d’achat, William Saliba aurait la ferme volonté de regagner le nord de Londres afin d’enfin pouvoir se montrer à Mikel Arteta, qui ne l’a jamais fait jouer avec l’équipe première des Gunners . C’est du moins l’information que The Daily Telegraph a communiqué dans la journée de mardi. Et du côté d’Arsenal, le média britannique a confirmé que les décideurs du club anglais allaient continuer de superviser Saliba cette saison avec l’OM, avant son grand retour à Arsenal ?

