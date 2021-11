Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un message fort de son vestiaire !

Publié le 3 novembre 2021 à 9h45 par T.M.

Alors que la situation devient de plus en plus critique à l’ASSE, Claude Puel peut compter sur le soutien de son vestiaire.

L’ASSE est actuellement dans les bas fonds de la Ligue 1, pointant à la dernière place du classement, n’ayant d’ailleurs toujours pas remporté le moindre match après 12 journées. La crise frappe donc les Verts de plein fouet, qui tentent tant que bien mal de relever la tête. Mais Claude Puel n’arrive pas à trouver les solutions et les critiques se multiplient à l’égard de l’entraîneur de l’ASSE. Son avenir est d’ailleurs au centre des débats alors que les supporters stéphanois ne cessent de réclamer sa tête.

Le vestiaire derrière Puel !