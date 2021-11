Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort en interne sur le départ avorté de Mbappé !

Publié le 2 novembre 2021 à 20h45 par T.M.

Cet été, Kylian Mbappé a finalement été retenu par le PSG. Un départ avorté que semble avoir bien digéré l’international français…

Leonardo l’avait confirmé cet été, Kylian Mbappé voulait quitter le PSG. Ayant visiblement la tête au Real Madrid, le Français voulait s’en aller, mais au sein du club de la capitale, on s’est montré intransigeant. Et alors que Florentino Pérez n’a pas répondu aux conditions du PSG, Mbappé a donc été retenu. L’international tricolore est ainsi repartir sur une nouvelle saison avec Paris, avec qui il est d’ailleurs sous contrat jusqu’en 2025.

« Comme s’il n’avait jamais voulu partir »