Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tournant décisif dans ce dossier de Leonardo ?

Publié le 4 novembre 2021 à 20h45 par A.C.

Leonardo souhaite profiter de la situation contractuelle de Marcelo Brozovic, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin prochain.

Après l’avoir raté en 2020, Leonardo semble déterminé à rattraper son échec avec Marcelo Brozovic, dont le contrat avec l’Inter se termine dans seulement quelques mois. Le Croate pourrait faire le plus grand bien au milieu du Paris Saint-Germain, mais la concurrence s’annonce rude, puisque le Bayern Munich serait également dans le coup, tout comme plusieurs clubs de Premier League. Du côté de l’Inter, on clame toutefois haut et fort vouloir absolument garder Brozovic. « La prolongation de Marcelo Brozovic ? Je peux seulement dire que nous voulons absolument prolonger son contrat » a expliqué Piero Ausilio, directeur sportif du club milanais, d’après Sky Sport Italia . « Nous allons rencontrer les agents sous peu et essayer de trouver une solution. C'est un joueur important sur lequel nous comptons pour l'avenir. Ensuite, nous devons voir ce que l'autre partie pense ».

L’Inter commence à avoir peur pour Brozovic