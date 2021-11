Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste à 0€ Leonardo sort du silence sur son avenir !

Publié le 4 novembre 2021 à 10h15 par D.M.

Après la victoire de son équipe face au Sheriff Tiraspol (1-3), Marcelo Brozovic a été interrogé sur son avenir. Sa réponse a été laconique.

Grand connaisseur du marché italien, Leonardo pourrait piocher en Serie A pour renforcer le milieu de terrain. A en croire la presse transalpine, le PSG aurait coché le nom de Marcelo Brozovic, qui voit son contrat expirer à la fin de la saison. Mais l'Inter n'a pas l'intention de laisser filer gratuitement son joueur et a entamé des discussions avec le joueur au sujet d'une prolongation : « La prolongation de Marcelo Brozovic ? Je peux seulement dire que nous voulons absolument prolonger son contrat. Nous allons rencontrer les agents sous peu et essayer de trouver une solution. C'est un joueur important sur lequel nous comptons pour l'avenir. Ensuite, nous devons voir ce que l'autre partie pense » a confié Piero Ausilio, directeur sportif nerazzurro.

Brozovic se prononce sur son avenir