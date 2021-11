Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Icardi repart de plus belle à cause… de Wanda Nara !

Publié le 4 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que les deux amoureux semblaient s’être rabibochés au terme d’une série d’épisodes médiatiques digne des feuilletons américains, Mauro Icardi et Wanda Nara seraient à nouveaux séparés chacun de leurs côtés d’après la presse argentine. Ce qui pourrait avoir une incidence sur son avenir au PSG.

Ces derniers temps, Mauro Icardi a fait énormément parler de lui sur la toile, et pas pour des raisons sportives. En effet, à cause d’une présumée infidélité de l’attaquant du PSG, Wanda Nara a dans un premier temps mis un terme à leur relation par le biais des réseaux sociaux. S’en est suivi un enchaînement d’épisodes à ce sujet dans la presse et sur les réseaux sociaux. Finalement, ils ont pris la décision de se remettre ensemble. Mais ça, c’était avant l’ultime rebondissement dévoilé par Olé .

Un départ à nouveau dans les tuyaux pour Icardi ?