Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone veut faire capoter la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 4 novembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Bien que le PSG semble faire d’Erling Braut Haaland le successeur idéal de Kylian Mbappé, le FC Barcelone compterait avoir son mot à dire dans cette opération qui s’annonce d’ores et déjà légendaire.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, Erling Braut Haaland est l’option favorite des dirigeants du PSG pour oublier Kylian Mbappé l’été prochain si ce dernier ne venait pas à s’entendre avec le club de la capitale pour renouveler son contrat qui arrivera à expiration le 30 juin 2022. Néanmoins, hormis le Real Madrid et les cadors de Premier League, le PSG devrait également se frotter au FC Barcelone qui ne ferait pas de la simple figuration dans l’opération Haaland.

Le Barça ferait d’Haaland sa priorité estivale !