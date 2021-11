Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour la succession de Mbappé !

Publié le 3 novembre 2021 à 15h15 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé s’approche dangereusement de la fin de son contrat, au Paris Saint-Germain on multiplie les pistes pour le remplacer.

Si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi assurent à qui veut bien les entendre que Kylian Mbappé ne quittera jamais le Paris Saint-Germain, la réalité est toute autre. L’attaquant n’a toujours pas prolongé et ne semble d’ailleurs pas vraiment tenté de le faire. Dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec le club de son choix et tout porte à croire que le Real Madrid se tient prêt à lancer son offensive, après avoir connu l’échec en fin du mercato estival. Au PSG on semble d’ailleurs se préparer au pire, puisque sur le10sport.com nous vous avons révélé qu’on lorgnerait notamment Erling Haaland et Robert Lewandowski.

Osimhen c’est plus de 100M€ ou rien !