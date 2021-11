Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terribles nouvelles pour Leonardo avec ce joli coup à 0€ !

Publié le 4 novembre 2021 à 7h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Manchester United, Chelsea et Newcastle pour Marcelo Brozovic. Et malheureusement pour le club de la capitale, le milieu de terrain de l'Inter pourrait le snober pour les Nerazzurri ou un cador de Premier League.

En fin de contrat le 30 juin, Marcelo Brozovic pourrait quitter l'Inter dans un avenir très proche. En effet, le milieu de terrain croate pourrait partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas très vite avec les Nerazzurri . Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, mais également à Manchester United, Chelsea et Newcastle d'après The Sun . Et il semblerait que Marcelo Brozovic ait déjà ses préférences quant à son avenir.

L'Inter ou la Premier League pour Marcelo Brozovic ?