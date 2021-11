Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un destin à la Adrien Rabiot pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 4 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone commencerait à être à court de patience concernant le dossier Ousmane Dembélé, les décideurs du Barça seraient prêts à prendre une décision radicale.

Le FC Barcelone pourrait, à l’instar de Lionel Messi, perdre Ousmane Dembélé sans renflouer ses caisses. En effet, le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et bien que le président Joan Laporta ait récemment fait savoir à SPORT que la priorité de Dembélé serait de poursuivre au FC Barcelone, aucun accord ne semblerait se dessiner en coulisse entre le clan Ousmane Dembélé et les décideurs du Barça . De quoi permettre au club culé de songer à une solution drastique.

Dembélé en tribunes jusqu’à la fin de la saison, si…