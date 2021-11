Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie prestigieuse pour Boubacar Kamara ?

Publié le 4 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Après le Bayern Munich et le Milan AC, Boubacar Kamara titillerait le FC Barcelone alors que le contrat du minot marseillais arrivera à expiration en juin prochain à l’OM.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Boubacar Kamara pourrait quitter son club formateur sans rien lui rapporter financièrement parlant en raison de son potentiel futur statut d’agent libre. D’ailleurs, Fabrizio Romano a fait savoir par le biais de sa rubrique Here We Go pour CBS Sports en début de semaine que le milieu de terrain défensif de l’OM attiserait les convoitises sur le marché des transferts. Le Bayern Munich et le Milan AC en pinceraient particulièrement pour le minot marseillais.

Le Barça s’invite à la fête pour Kamara !