Mercato - PSG : Une grosse bataille attend Leonardo pour cette cible à 0€ !

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alerté le PSG. Toutefois, le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, le milieu de terrain croate serait également dans le viseur de Manchester United, Chelsea et Newcastle.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups XXL à 0€, avec les signatures de Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Alors que le marché hivernal n'ouvrira ses portes que dans deux mois, le directeur sportif du PSG penserait déjà à l'été 2022. En effet, Leonardo serait à l'affût de nouveaux coups gratuits à réaliser et aurait ainsi identifié le profil de Marcelo Brozovic. Toutefois, le PSG serait soumis à une lourde concurrence pour le milieu de terrain de l'Inter.

Marcelo Brozovic aurait la cote en Premier League