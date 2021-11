Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour ce coup à 0€ !

Publié le 3 novembre 2021 à 20h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et de Tottenham entre autres, Franck Kessié devrait reprendre les discussions avec le Milan AC incessamment sous peu au sujet de sa prolongation de contrat selon Paolo Maldini.

À l’instar de Paul Pogba qui figurerait également dans le viseur du PSG et notamment en raison de son statut d’agent libre en fin de saison, Franck Kessié intéresserait Leonardo. Le directeur sportif du PSG aimerait renforcer l’entrejeu de l’effectif de Mauricio Pochettino. Et le profil du milieu de terrain de 24 ans serait étudié en coulisse, mais pas seulement au PSG. En Angleterre, Kessié aurait la cote et notamment du côté de Tottenham où Antonio Conte a officiellement été présenté ce mercredi. En ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrats de Kessié au Milan AC, le directeur technique Paolo Maldini évoque d’imminentes discussions.

« Il y aura l'occasion de rencontrer son agent pour la énième fois et on décidera en toute sérénité »