Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dénouement du feuilleton Ousmane Dembélé est imminent !

Publié le 3 novembre 2021 à 18h30 par Th.B.

Alors qu’un départ libre de tout contrat était une option ces dernières semaines, cette éventualité ne serait plus vraiment d’actualité. D’ailleurs, Ousmane Dembélé pourrait prolonger son contrat au FC Barcelone dès la semaine prochaine.

Et si le FC Barcelone perdait Ousmane Dembélé à l’instar de Lionel Messi lors de la dernière intersaison ? À savoir, libre de tout contrat ? C’est une possibilité qui ne serait clairement pas à écarter en raison de l’absence de réelle progression au niveau des négociations avec le clan Dembélé et les dirigeants du FC Barcelone comme TMW l’a souligné. D’ailleurs, si le champion du monde ne donnait pas une réponse claire à l’administration Joan Laporta d’ici la fin du mois de novembre au sujet de son avenir, il se pourrait que Dembélé connaisse un destin similaire à celui d’Adrien Rabiot de janvier à juin 2019 au PSG lorsqu’il avait passé la moitié de la saison en tribune pour ne pas avoir prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. Cependant, il serait peu probable d’en arriver là. C’est du moins ce qu’il faut tirer de la déclaration de Joan Laporta, président du FC Barcelone, lors d’un entretien accordé à SPORT à la mi-octobre. « Il y a une très bonne relation avec lui, nous sommes en train de discuter avec son agent. Ousmane veut rester. C'est un joueur qui nous intéresse beaucoup. S'il peut jouer, il sera fondamental pour que l'équipe s'améliore. L'entraîneur le pense. Si les blessures le respectent, il sera un renfort important pour cette saison. Il a un contrat, c'est un joueur confirmé et il est avec nous depuis plusieurs années. Nous avons essayé de le renouveler. Nous savions qu'il était dans la dernière année de son contrat ». Et tout se mettrait en place pour la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone.

Une prolongation de contrat dès la semaine prochaine ?