Mercato - Barcelone : Laporta voit enfin le bout du tunnel avec Dembélé !

Publié le 3 novembre 2021 à 15h30 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé attise de plus en plus de convoitises à travers l’Europe.

Il n’y a pas que le Paris Saint-Germain qui est aux prises avec un dossier délicat. Comme Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France, Ousmane Dembélé se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Sa situation est toutefois quelque peu différente, car si Mbappé s’est toujours montré décisif pour le PSG, les blessures à répétition de Dembélé et ses supposés problèmes d’hygiène de vie n’ont pas cessé de lui attirer des critiques. Pourtant, après avoir longtemps décidé, le Barça semble désormais vouloir faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire signer un nouveau contrat à l’international français. D’après les informations de TMW , Dembélé souhaiterait également poursuivre son aventure au FC Barcelone... qui traverse toutefois la pire crise économique de son histoire ! Un peu compliqué quand on souhaite prolonger un joueur que des clubs comme Manchester United, Chelsea ou encore la Juventus semblent prêts à couvrir d’or. Ainsi, toujours à en croire les indiscrétions de TMW , Joan Laporta aurait lancé une sorte d’ultimatum à Ousmane Dembélé, qui pourrait être écarté s’il ne prolonge pas d’ici la fin du mois de novembre.

Dembélé et Barcelona prêts à continuer ensemble