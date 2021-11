Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi tient déjà des réponses pour Toni Kroos !

Publié le 3 novembre 2021 à 20h30 par T.M.

Afin de renforcer le milieu de terrain du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aimerait bien aller chercher Toni Kroos, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid. Mais est-ce possible ? Réponse.

Après un recrutement XXL lors du dernier mercato estival, Leonardo n’en aurait pas terminé pour renforcer le PSG. Et le gros chantier du directeur sportif parisien pourrait bien se trouver au milieu de terrain. Si Georginio Wijnaldum est venu étoffer ce secteur de jeu cet été, du sang neuf pourrait encore débarquer dans les mois à venir et ce ne sont pas les pistes qui manqueraient. En effet, le PSG serait notamment sur les traces de Paul Pogba, Franck Kessié, Marcelo Brozovic, Joao Palhinha, mais également de Toni Kroos. Cadre du Real Madrid, avec qui est lié jusqu’en 2023, l’Allemand serait apprécié par le PSG, notamment par son président, Nasser Al-Khelaïfi. En effet, selon les informations dévoilées par El Nacional , le joueur de Carlo Ancelotti serait l’un des désirs d’Al-Khelaïfi.

La porte est ouverte ?