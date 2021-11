Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme bataille à prévoir pour Christopher Nkunku ?

Publié le 3 novembre 2021 à 19h00 par T.M.

Si Christopher Nkunku semble avoir tapé dans l’oeil du Real Madrid, d’autres options pourraient bien s’offrir à l’actuel joueur du RB Leipzig.

Performant avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku pourrait ne pas s’éterniser au sein du club de la galaxie Red Bull. Si le Français est actuellement sous contrat jusqu’en 2024, certaines écuries pourraient bien prochainement taper à sa porte. Et il risque d’y avoir du beau monde pour Nkunku, à commencer notamment par le Real Madrid. Comme expliqué par Le Parisien , l’ancien joueur du PSG pourrait déjà réfléchir à son avenir et rejoindre la Liga et la Casa Blanca serait une option. Mais pas seulement…

Une guerre pour Nkunku ?