Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vinicius Jr, Real Madrid… Cette révélation sur l’opération Mbappé !

Publié le 3 novembre 2021 à 16h45 par T.M.

Cet été, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler. D’ailleurs, de nouveaux éléments ont été apportés à ce dossier.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG. Mais tout aurait pu basculer durant le dernier mercato estival. En effet, comme l’avait confirmé Leonardo, le Français souhaitait s’en aller et c’est le Real Madrid qui a tout tenté pour rafler la mise. Florentino Pérez avait ainsi lancé l’opération Mbappé, étant visiblement prêt à faire certaines folies pour un joueur qui n’avait pourtant plus qu’un an de contrat. Néanmoins, cela n’a pas suffi pour convaincre le PSG, mais la Casa Blanca pourrait ne pas avoir tout pour fait répondre aux attentes des Parisiens.

Un échange Mbappé-Vinicius ? C’était non !